Vallecrosia. Giovedì 3 ottobre i pulcini della PSV Don Bosco presso i campi dell’oratorio Don Bosco hanno disputato la loro prima partita giocando con gli amici della società Camporosso.

E’ stata una bella occasione per verificare quanto appreso in questo primo mese di attività sotto la guide dei due mister che li hanno seguiti: Mauro Chiossi e Francesco Moavero e con la collaborazione di Antonio Seva per i portieri.

Una delle note positive è stato lo spirito di gruppo che in così breve tempo i ragazzi hanno messo in evidenza, che poi è alla base del lavoro che si prefigge la nuova scuola calcio Don Bosco. Questo spirito si è riflesso anche sui genitori che hanno voluto organizzare il (terzo tempo) che in questa categoria è in realtà il quarto con un piccolo rinfresco gradito dai ragazzi.

«Desideriamo ringraziare i giocatori, genitori e dirigenti del Camporosso che hanno voluto essere presenti ed a loro va un plauso per comportamento e bravura.

Al di là del risultato che ha visto prevalere il Camporosso per due dei tre tempi i giovani calciatori del Don Bosco si sono impegnati e con caparbietà hanno saputo muoversi bene in campo ricevendo incoraggiamento ed applausi. Al termine della partita i giovani calciatori si sono salutati unendosi in gruppo come si può vedere nella foto» – fa sapere la PSV Don Bosco.