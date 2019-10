Vallecrosia piange l’ex vice comandante dei vigili Egisto Calvi

Vallecrosia. E’ cordoglio a Vallecrosia per la morte dell’ex vice comandante della polizia locale Egisto Calvi. Malato da tempo, il vigile in pensione aveva 88 anni.

In tanti, a Vallecrosia, ricordando Egisto: uno dei primi vigili che la città della famiglia abbia avuto insieme con i compianti Paolo Baldizzone e Roberto Brezzo. Per anni, inoltre, Calvi aveva gestito una palestra in località Garibbe frequentata da numerosi culturisti.