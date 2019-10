Vallecrosia. Ottimi risultati per la Dance Art Project Asd Aps al concorso di Varezze.

Sabato le ragazze della scuola di danza hanno portato a casa dei fantastici piazzamenti:

– 3° classificata II categoria classico: Giulia Angela Montanaro con “Preludio” – coreografia Luca Tozzi e Lorella Doni

– 1° classificata Melita Deda II categoria contemporaneo con “L’essenziale è invisibile agli occhi”

– 1° classificato II categoria gruppo contemporaneo “Il nostro tempo non ha più tempo”

– 1° classificate passo a due contemporaneo categoria over 16 “Breakdown” Silvia Rolando e Cristina Valente

– 1° classificata Viola Fusiello II categoria modern con “la voce del silenzio”

– 3° classificata Giulia Angela Montanaro II categoria modern con “quel naso all’insù”

– 1° classificato gruppo modern II categoria “Don raffaé”

– 1° classificate categoria modern over 16 Chiara Giovinazzo e Camilla Di Natale con “complicità dell’essere”.

«Grazie a tutti gli allievi e i genitori che continuano a credere in me e Silvia Rolando, non potremmo essere più fiere, complimenti a tutti!» – scrive soddisfatta sulla sua pagina Facebook Cristina Valente.