Vallecrosia, al Cnos Fap prende il via un corso gratuito per diventare tecnico di amministrazione del personale

Vallecrosia. Sono aperte le iscrizioni per il corso gratuito per Tecnico di Amministrazione del personale, in partenza prossimamente presso il Centro di Formazione Professionale CNOS FAP di Vallecrosia.

Il progetto, cofinanziato dall’Unione Europea nell’ambito delle operazioni relative a percorsi integrati formativi a valere sul Programma Operativo Regione Liguria Fondo Sociale Europeo 2014-2020 (Asse 1 – Occupazione), si rivolge a giovani disoccupati tra i 18 e i 29 anni, in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, che intendono approfondire le tematiche amministrative e contabili in materia di gestione delle risorse umane e di elaborazione della busta paga.

Al termine del percorso formativo, della durata di 800 ore, di cui 240 di tirocinio in azienda, gli allievi potranno sostenere l’esame per il conseguimento della seguente qualifica di Tecnico di Amministrazione del Personale (cod. ISTAT 4.1.1.4.0 – Addetti alla gestione del personale), rilasciata dalla Regione Liguria e valida su tutto il territorio dell’Unione europea. Gli allievi qualificati, quindi, potranno trovare impiego nell’ambito dell’ufficio del personale di aziende di medie e grandi dimensioni, o di associazioni di categoria, o presso studi professionali di consulenza del lavoro.

Il corso, peraltro, è stato progettato in stretto contatto con aziende e studi professionali del territorio, così da favorire al massimo il collegamento tra la formazione e le reali possibilità di impiego dei partecipanti. Numerose sono infatti le richieste di personale qualificato per l’elaborazione delle buste paga, che abbia sia conoscenze teoriche in materie contabili e giuridiche, sia competenze pratiche nell’utilizzo dei principali software gestionali presenti sul mercato. La possibilità, poi, di realizzare un elevato numero di ore di tirocinio in azienda permetterà di provare sul campo le informazioni ricevute al corso e consentire un apprendimento on the job dei corsisti direttamente nel mondo del lavoro.

Questo percorso formativo è organizzato dal Centro di Formazione professionale CNOS FAP, all’interno dell’Opera dei Salesiani di Don Bosco a Vallecrosia, da molti anni impegnato nei corsi di formazione professionali rivolti a minori e adulti in cerca di occupazione o per l’aggiornamento delle competenze professionali. Per tutte le informazioni è possibile contattare gli uffici del Centro al numero 0184 25 67 62 oppure visitare il sito web all’indirizzo www.cnosvallecrosia.it. Le iscrizioni dovranno essere consegnate in segreteria entro le 13 del 15 novembre, a Vallecrosia in via Col.Aprosio 433.

Il bando con i dettagli del corso: Tecnico_amministrazione_personale_Bando_Vallecrosia