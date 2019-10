Vallebona. Si è concluso l’intervento di impermeabilizzazione e rifacimento del manto stradale di via Giovanni XXIII.

La strada dà accesso alla Cooperativa, alle varie aree di parcheggio ed alla sala polivalente, luogo ove la banda comunale di Vallebona si riunisce per le prove dei concerti, ma che può esser usufruita anche per altre attività ludico culturali. È previsto infatti, nei prossimi mesi, un intervento migliorativo del locale proprio per permetterne un utilizzo più ampio.

Anche sul versante di Madonna della Neve, proseguono i lavori di messa in sicurezza e di decoro nell’area ecologica. L’intento è quello di preservare l’area e di renderla più fruibile agli utenti; si ricorda che i rifiuti ingombranti e gli elettrodomestici possono essere conferiti ogni terzo sabato del mese entro e non oltre le 9. In ogni caso è possibile recarsi al centro raccolta di Camporosso dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 11 e dalle 14 alle 16.