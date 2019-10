Un’imperiese partecipa al programma televisivo “I Soliti Ignoti” su Rai1

Imperia. Un’importante occasione di immagine per il progetto Lavanda Riviera dei Fiori, questa sera dal Teatro delle Vittorie di Roma nella trasmissione televisiva “I Soliti Ignoti”, programma televisivo di Rai1 condotta da Amadeus, tra gli otto “ignoti” ci sarà anche Federico Guadalupi di Imperia, produttore di lavanda officinalis cultivar “Imperia”.

Federico Guadalupi titolare dell’azienda agricola “Biodiversamente” è uno dei produttori di lavanda del progetto Lavanda Riviera dei Fiori, principalmente produce la Lavanda “Imperia” che viene promossa a scopo alimentare per un rilancio del nostro entroterra e di tutto il Territorio.

“Lavanda della Riviera dei Fiori”, non è solo un marchio ma è l’opportunità di far crescere con un lavoro di rete tra operatori un Territorio che attualmente è definito da 32 Comuni: Provincia di Imperia: Airole, Armo, Borgomaro, Castelvittorio, Cesio, Cosio di Arroscia, Dolceacqua, Dolcedo, Molini di Triora, Olivetta San Michele, Perinaldo, Pietrabruna , Pigna, Pornassio, Prelà, San Lorenzo al Mare, Santo Stefano al Mare, Seborga, Vasia.

Provincia di Savona : Albenga, Arnasco, Castelbianco, Cisano sul Neva, Garlenda, Nasino, Stellanello, Testico, Vendone, Villanova d’Albenga. Provincia di Cuneo: Alto, Caprauna, Ormea.

La nuova varietà di Lavandula angustifolia denominata “Imperia”, creata da Franco Stalla di Alberga, ha una resa in olio essenziale di circa 1,4 lt/Ql., circa il doppio delle varietà attualmente coltivate, ha una percentuale di Linalolo che va oltre il 50% ed èperfetta per l’uso nel settore agroalimentare e gastronomico come pianta aromatica. Per le sue qualità (agisce sullo stomaco e sull’intestino aiutando la digestione) già gli antichi romani usavano la lavanda per la preparazione dei piatti.

Per informazioni contattarci via mail a: info@lavandarivieradeifiori.it o seguiteci sul sito www.lavandarivieradeifgiori.it, sulle pagine Fb Lavanda Riviera dei Fiori ed Ordine Gastronomico Lavanda Riviera dei Fiori.