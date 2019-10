Under 18 Territoriale, l’Union Riviera fa suo il derby regionale con gli Embriaci2

Imperia. Quest’ultimo fine settimana è stato dedicato unicamente alle categorie giovanili e al femminile infatti, solo domenica prossima inizieranno anche i Campionati Nazionali senior della serie A, della serie C/1 e quello Territoriale Ligure/piemontese.

Allo stadio Carlini di Genova, intanto, la franchigia genovese degli Embriaci ha ceduto, con grande onore, al più organizzato team del Tutto Cialde Lecco. Fra le formazioni liguri giovanili in gara si sono distinte l’altra franchigia della Rugby Ligues1 (ProRecco/Spezia) che ha ottenuto la prima affermazione stagionale al Carlo Androne sul Moncalieri, l’under 18 Territoriale dell’Union Riviera che ha fatto suo il derby regionale con gli Embriaci2. Ottimi risultati li hanno ottenuti anche fra gli under 16 Territoriali la Rugby Ligues2(Savona/Cogoleto) sul CUS Po, e nel Girone 4 le vittorie di Amatori Genova e CUS Genova.

UNDER 18 GIRONE 1 ELITE (II GIORNATA)

FTGI Embriaci – Tutto Cialde Lecco 18/27

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 1 (II GIORNATA)

FTGI Ligues1 – Moncalieri 29/17

Biella – Ivrea 10/13

Amatori Novara – Collegno 31/12

San Mauro – Rivoli 10/37

Classifica: Rivoli punti 10, Biella 6, San Mauro, Novara, Ligues1 5, Ivrea (*) 4, Collegno (*) e Moncalieri punti 0.

(*) = partite da recuperare.

UNDER 18 TERRITORIALE GIRONE 2 (II GIORNATA)

Union Riviera – FTGI Embriaci2 24/12

VII Torino – FTGI Ligues2 56/0

Chieri – UnionMonferrato2 20/0

Amatori Genova (in pausa)

Classifica: Tecnikabel VII Torino punti 10, Ligues2, Amatori Genova, Union Riviera e Chieri 5, Embriaci2 0, Monferrato2 punti ( – 4).

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 3 (II GIORNATA)

FTGI Ligues2 – CUS PO 42/28

FTGI Marengo – Unione Monferrato 0/59

Classifica: Monferrato punti 10, CUS PO 6, Ligues2 5, Marengo punti 1.

UNDER 16 TERRITORIALE GIRONE 4 (I GIORNATA) domenica 11,00

Province dell’Ovest – Amatori Genova 12/43

Union Riviera – CUS Genova 5/39

FTGI Ligues1 (in sosta)

Classifica: CUS Genova punti 10, Amatori Genova 6, Ligues1 4, Province dell’Ovest punti 0.

UNDER 14 (III GIORNATA)

Vespe Cogoleto –Province dell’Ovest 12/88

Imperia – Sanremo 57/20

(Triangolare) ProRecco – Amatori Genova 0/29, Pro Recco – RC Spezia 7/27, Amatori Genova – RC Spezia 12/31.

SERIE A FEMMINILE GIRONE 2 (II GIORNATA)

Chicken CUS Pavia – CUS Genova 59/0

Le Mastine Parabiago – Biella 60/0

Lions Tortona – CUS Milano 0/88

Monza (in sosta)

CLASSIFICA: Chicken CUS Pavia e CUS Milano punti 10, Monza e Parabiago 5, CUS Genova, Parabiago, Biella e Tortona punti 0.

RAGGRUPPAMENTO UNDER 12 (sabato 15,30)

Stadio Carlini di Genova (arb. Malaspina)

ATTIVITA’ INTERREGIONALE FEMMINILE Under14/16 (SABATO 15,30)

Grugliasco/TO in gara le liguri della Pol. Salesiani Vallecrosia.