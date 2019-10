Airole. Partenza pirotecnica per la stagione 2019-20 dei trofei dedicati a Seborga. Nella gara di andata della Supercoppa Open del Principato, giocata tramite l’eterno derby fra Spes Varase e Spes Roverino, si è infatti registrato uno spettacolare pareggio 14-14 che lascia aperto ogni discorso per la partita di ritorno.

Al ‘Romeo e Mimosa Pallanca’ di Airole le due squadre dell’associazione ventimigliese, sempre composte anche da molti villeggianti in particolare olandesi, hanno nuovamente polverizzato ogni record di presenze in campo disputando una partita 11 contro 11 giocata nelle dimensioni del futsal. Grande divertimento quindi per tutti i partecipanti culminato col tradizionale terzo tempo nelle vie del bellissimo borgo ligure.

E proprio questo frequente rapporto con l’Olanda potrebbe fare da sfondo ad un futuro gemellaggio ufficiale: «Ci piacerebbe molto – ha commentato il DS della FCPS Matteo Bianchini – proseguire nel progetto proposto dai dirigenti del nostro settore open, Fabrizio Zagni e Giorgio Lodovici, di effettuare uno scambio sportivo e culturale con gli amici olandesi organizzando due partite fra la loro rappresentativa e la nostra selezione open di Seborga attraverso visite reciproche. Lavoreremo sicuramente a questa affascinante iniziativa con la speranza di vederla realizzata già nella stagione 2019-20 appena cominciata».