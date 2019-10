Un brano di Simulakrum Lab nel film Encounter, la traccia è del sanremese Paolo Prevosto

Sanremo. Un brano del sanremese Paolo Prevosto, conosciuto agli appassionati del genere musicale synthwave con lo pseudonimo di Simulakrum Lab, farà parte delle special features contenute all’interno del Blu-Ray del film “Encounter”.

Il Blu-Ray, distribuito negli Stati Uniti all’interno dei negozi Walmart a partire dal 1° ottobre, contiene la traccia “Wireframe I”, presente nell’album “Simulakrum Lab II”, composta e prodotta da Paolo Prevosto con la partecipazione di Cody Carpenter. Pubblicato in CD e formato digitale lo scorso aprile, l’album di Prevosto comprende brani che spaziano dalle atmosfere cupe dei film sci-fi e horror anni ’70, alle suggestioni synthwave nostalgiche che strizzano l’occhio agli anni ’80, passando per influenze decisamente ispirate dal prog rock.

Oltre alle incursioni di Cody Carpenter, l’album vanta la partecipazione della cantante canadese Dana Jean Phoenix, artista nota agli appassionati del panorama synthwave.

Il film “Encounter” è scritto e diretto da Paul Salamoff, cultore delle pellicole e serie TV di fantascienza dagli anni ’50 agli anni ’80. In questa nuova opera Salamoff offre uno spunto retrò per proporre temi importanti come la condizione umana e il dolore della perdita.

Tra gli interpreti spiccano i nomi di Luke Hemsworth (interprete della serie “Westworld” e fratello del Thor cinematografico Chris Hemsworth) e Tom Atkins, noto per le sue interpretazioni in pellicole cult come “1997: Fuga da New York”, “Halloween 3” e “The Fog”.