UIL FPL Ponente Ligure, iniziati i corsi di formazione Blsd, P-Blsd e disostruzione delle vie aeree

Imperia. Sono iniziati oggi a Savona i corsi di formazione Blsd, P-Blsd e disostruzione delle vie aeree rivolti al personale OSS operante nelle Strutture socio-sanitarie delle Province di Imperia e Savona.

I corsi sono stati organizzati dalla UIL FPL Ponente Ligure nel programma di formazione posta in atto dalla UIL FPL Regionale che pone particolare attenzione al settore Sanitario ed all’acquisizione di competenze specifiche del personale OSS. I corsi, tenuti dai Segretari Regionali Paola Profumo e Marco Vannucci quali istruttori BLSD e accreditati dalla Regione Liguria, sono stati suddivisi in 9 sezioni territoriali tra le province di Imperia e Savona e termineranno in data 7 novembre 2019.

Come UIL FPL del Ponente Ligure ci riteniamo soddisfatti per la larga adesione degli oltre 100 lavoratori che, come noi, hanno creduto e condiviso questa importante iniziativa. Seguirà un ulteriore corso di preparazione alla partecipazione al Concorso Pubblico per l’assunzione presso il Sistema Sanitario Ligure di circa 500 OSS che dovrà, a breve, essere bandito dalle varie Aziende Sanitarie della Liguria.