Tutto pronto per Natale a Diano Marina. Investiti quasi 50.000 euro per albero e luminarie

Diano Marina. Il clima è ancora caldo, l’inverno appare quanto mai lontano, ma l’amministrazione ha già tutto pronto per le festività natalizie.

Sono state infatti già acquistate le luminarie per quel periodo, che addobberanno le vie della Città dei Aranci dal prossimo 6 dicembre al 6 gennaio del 2020.

Altrettanto è stato fatto per l’albero di Natale, che verrà collocato in piazza Martiri della Libertà. La spesa complessiva per entrambi gli arredi urbani sfiora i 50.000 euro (48.482,80).

La realizzazione del servizio di noleggio, installazione, manutenzione e rimozione di albero e luci è stato affidato dal Comune alla ditta Canepa Giancarlo di Borghetto Santo Spirito.