Tutti i film dei cinema di Sanremo e Ventimiglia

Sanremo. Ecco la programmazione dei Cinema di Sanremo e di Ventimiglia dal 24 ottobre:

Sanremo

Ariston

Da venerdì 25 a mercoledì 30 ottobre

Maleficent: signora del male-hd

orari: 17.00 – 19.15 – 21.30

prezzi:

€ 7,5 intero – € 5 ridotto

5 € posto unico – mercoledì

Cinema centrale

Giovedì 24, venerdì 25, sabato 26, domenica 27, lunedì 28, mercoledì 30 ottobre

Tutto il mio folle amore -hd

orari: 17.00 – 19.30 – 21.30

prezzi:

7€ Intero – 5€ Ridotto

5 € posto unico – mercoledì

Martedì 29 ottobre,

Tutto il mio folle amore -hd

orari: 19.30 – 21.30

prezzi:

7€ Intero – 5€ Ridotto

5 € posto unico – mercoledì

Sala Ritz

Da giovedì 24 a mercoledì 30 ottobre

Joker-hd

orari: 17.00 – 19.15 – 21.30

prezzi:

7€ Intero – 5€ Ridotto

5 € posto unico – mercoledì

Sala Roof 1

Da giovedì 24 a mercoledì 30 ottobre

Downton Abbey -hd

orari: 16.45 – 19.15 – 21.30

prezzi:

7€ Intero – 5€ Ridotto

5 € posto unico – mercoledì

Sala Roof 2

Venerdì 25, sabato 26, domenica 27, martedì 29, mercoledì 30 ottobre,

Scary Stories to tell in the dark -hd

orari: 19.30

prezzi:

7€ intero – 5€ ridotto

5 € posto unico – mercoledì

Giovedì 24 ottobre,

Maleficent: signora del male-hd

orari: 17.00 – 19.15 – 21.30

Lunedì 28 ottobre,

Maleficent: signora del male -hd

orari: 16.45 – 18.45 – 21.00

prezzi:

7€ intero – 5€ ridotto

Venerdì 25, sabato 26, domenica 27, martedì 29, mercoledì 30 ottobre,

Finché morte non ci separi-hd

orari: 17.15 – 21.30

prezzi:

7€ intero – 5€ ridotto

5 € posto unico – mercoledì

Sala Roof 3

Da giovedì 24 a mercoledì 30 ottobre

One Piece: Stampede – Il film-hd

orari: 19.30

prezzi:

7€ Intero – 5€ Ridotto

5 € posto unico – mercoledì

Da giovedì 24 a mercoledì 30 ottobre

Vicino all’orizzonte -hd

orari: 17.30 – 21.30

prezzi:

7€ Intero – 5€ Ridotto

5 € posto unico – mercoledì

Sala Roof 4

Da giovedì 24 a mercoledì 30 ottobre

Gemini Man -hd

orari: 19.30 – 21.45

prezzi:

7€ Intero – 5€ Ridotto

5 € posto unico – mercoledì

Da giovedì 24 a mercoledì 30 ottobre

C’era una volta a .. Hollywood -hd

orari: 16.30

prezzi:

7€ Intero – 5€ Ridotto

5 € posto unico – mercoledì

Sala Tabarin

Martedì 29 ottobre,

Martin Eden -hd

orari: 16.00 – 19.00 – 21.30

prezzi:

€ 4,00 rassegna giuria giovani – martedì

Giovedì 24, venerdì 25, sabato 26, domenica 27, lunedì 28, mercoledì 30 ottobre,

Se mi vuoi bene -hd

orari: 17.15 – 19.30 – 21.30

prezzi:

7€ Intero – 5€ Ridotto

5 € posto unico – mercoledì

Ventimiglia

Martedì 29 ottobre,

Riposo settimanale

orari:

prezzi:

7€ Intero – martedì

Da giovedì 24 a lunedì 28 ottobre

Maleficent: signora del male -hd

orari: 17.00

prezzi:

6€ intero – 4€ ridotto

5 € posto unico – lunedì

Da giovedì 24 a lunedì 28 ottobre

Se mi vuoi bene -hd

orari: 19.30 – 21.30

prezzi:

6€ intero – 4€ ridotto

5 € posto unico – lunedì