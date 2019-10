Trovato morto l’uomo disperso nei boschi di Pieve di Teco

Pieve di Teco. E’ stato trovato morto l’uomo di cinquantasette anni dato per disperso nei boschi di Pieve di Teco, nell’entroterra imperiese.

Erano stati i familiari a segnalare la sua scomparsa e i vigili del fuoco lo hanno cercato per l’intera notte. I carabinieri indagano per ricostruire la vicenda, ma sembra che l’uomo sia deceduto per un malore.