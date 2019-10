Troppi adolescenti ubriachi a Bordighera, scatta l’ordinanza contro l’abuso di bevande alcoliche

Bordighera. Pugno di ferro dell’amministrazione Ingenito contro l’abuso di alcol e tutto ciò che ne consegue. Il sindaco ha oggi firmato un’apposita ordinanza che limita drasticamente il consumo di bevande alcoliche sul territorio comunale.

Il provvedimento viene soprattutto in seguito ai numerosi atti di vandalismo che, recentemente, hanno funestato le notti della città delle palme. Episodi che, nella maggioranza dei casi, sono riconducibili al comportamento deviato di soggetti ubriachi, spesso giovani e giovanissimi. Da come si legge nel testo del documento in questione infatti: “Il consumo di bevande alcoliche è in significativo aumento soprattutto tra gli adolescenti; tale consumo spesso avviene, soprattutto nella popolazione giovanile, con nuove modalità capaci di procurare alterazioni e danni fisiologici in breve tempo (ad esempio tra i giovanissimi il cd binge drinking) comportando gravi conseguenze sia sul comportamento sociale, sia nell’ambito della sicurezza pubblica, sia nell’ambito sanitario; il fenomeno del consumo di alcolici da parte dei minorenni assume, una rilevanza tale da poter destare allarme sociale come è stato evidenziato sulla stampa locale, in relazione alla facilità di acquisto da parte di minori presso gli esercizi di vicinato”.

Insomma, secondo l’amministrazione comunale in città è troppo facile avere accesso all’alcol, in particolare per i giovani. Per queste ed altre motivazioni di ordine pubblico, su tutto il territorio comunale vige: “Per gli esercizi di vicinato o misti, media e grande struttura, laboratori artigianali presenti su tutto il territorio della città, il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione, effettuata anche attraverso distributori automatici, dalle 22 alle 7, fino al 31 marzo 2020; per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande presenti su tutto il territorio il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche di qualunque gradazione dalle ore 22 alle ore 7, fino al 31 marzo 2020”.

Sara sempre poi vietato consumare alcolici in strada nelle seguenti zone: Piazza Eroi della Libertà; Via Roma, Corso Italia, all’interno e davanti al Palazzo del Parco (Via V. Emanuele fra Via Roma e Via S. Antonio); area della Pineta – zona Marabuto – Spianata del Capo; – Belvedere del Carillon; – Via Libertà; – presso tutti i giardini pubblici e nelle spiagge, la rotonda di Sant’Ampelio e zone limitrofe e tutto il Lungomare. Ai trasgressori verrà appioppata una multa di 100 euro e sequestrata la bevanda.