Sanremo. Un’altra domenica all’insegna dello sport che porta i colori del Judo Sanremo sul podio a Imperia, nel trofeo dedicato al grande maestro imperiese “Mario Todde“, e guadagna importanti punti nel Trofeo Italia città dell’Aquila dedicato agli esordienti B.

La gara di Imperia ha visto combattere nel primo mattino gli atleti categoria Es A e B: ha partecipato Mediati Jacopo il quale, grazie ad una buona prestazione, ha portato a casa il terzo posto.

Successivamente è stata la volta dei judoka cat. Ragazzi nati negli anni 2008/2009 che confermano la grande preparazione conquistando ben 3 ori, 2 argenti e 1 bronzo. Nel primo pomeriggio sono i più piccoli ad incrociare i judogi, categoria bambini A e B dal 2015 al 2012.

Per il Cs Judo Sanremo sono ben 27 che si presentano alla competizione. Nonostante qualcuno sia alla prima esperienza, i risultati sono ottimi e lo spirito di appartenenza alla storica società si fa sentire portando divertimento e medaglie ai piccoli samurai. A seguire, sono i Fanciulli a calcare il Tatami classe 2010/2011 e a conquistare ben 5 medaglie d’oro, 4 d’argento e 2 di bronzo.

Nella stessa giornata si è svolto all’Aquila il Trofeo Italia per le categorie Es B valevole per i punti in ranking list nazionale a cui hanno partecipato 3 atleti seguiti dall’ottimo staff tecnico del Judo Sanremo, Ettore Guarnaccia Andrea Scalzo e Giuseppe Mastrorillo, con la supervisione dell’istruttore e fondatore della società Nino Scalzo.

Gli atleti Di Michele Nicole e Jody vincono diversi incontri accumulando punti importanti, Mastrorillo Matteo in giornata non favorevole non supera i turni preliminari ma la costanza negli allenamenti lo porterà sicuramente nei piani alti della classifica.

I tecnici si ritengono molto soddisfatti e affermano che «gli atleti portati in gara sono allenati non solo per vincere ma sopratutto per migliorarsi. Non è il risultato che conta ma come si affrontano le competizioni e lo spirito conviviale che si instaura durante tutto il percorso di crescita».

Risultati:

Ragazzi

Oro: Meluso Cristina, Semanjaku Erik, Maiano Alessio.

Medaglia d’argento: Marini Federica, Strada Vanessa.

Medaglia di bronzo: Lupi Alessandro

Fanciulli

Oro: Scalzo Ginevra, Bellone Tommaso, Pritula Alessandro, Carota Matteo, Maudena Mattia,

Argento: Mastrorillo Andrea, Bottero Elisa, Lo Presti Leonardo, Ventura Giulio.

Bronzo: Colucci Tommaso, Miatto Edoardo

Bambini

Oro: Di Michele Emily, Carota Giacomo,Fessia Alfredo, El Jazzar Valerio, Cadar Gabriel,

Argento: Baggioli Alessandro, Vota Giovanni

Bronzo: Gaglio Matteo, Colucci Arianna, tognettaz Ivan, Capacci Giulio, Gozzi Lorenzo, Russo Manuel, Scalzo Filippo, Lo Basso Matteo, Trevisan Andrea, De Fort Beatrice, Bragagnolo Stefano, Lanteri Giovanni, Corso Alexandra, Corso Sebastian, Novaro Ettore.