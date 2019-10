Triora, prende il via la “Giornata del Fotoamatore”

Domenica 20 ottobre a Triora, in occasione della “Giornata del Fotoamatore”, è in programma una bellissima giornata per gli appassionati di fotografia, con mostre e premiazioni.

Presso il Palazzo Stella, mostra personale di Fabio Pavan “Attimi di Sport” e mostra collettiva “Fotografia la mia Passione” con scatti di 40 autori. Inaugurazione delle mostre alle ore 11, con possibilità di visita sino al 30 novembre.

Alle 16, presso il Centro Culturale Polivalente “La Strega”, premiazioni ed esposizione per il 6° “Memorial Angelo Pavan” – Concorso Fotografico Nazionale.

Info: Comune di Triora – tel. 0184 94049.