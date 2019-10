Triora, ciclista si ferisce nei pressi del Saccarello. Mobilitazione di soccorsi

Triora. Soccorsi in atto per una ciclista rimasta ferita a seguito di una caduta mentre percorreva l’Alta via dei monti liguri, sentiero che collega Triora a Ventimiglia. La donna si trovava nei pressi del monte Saccarello. Vista la zona impervia, inizialmente si era pensato di recuperarla con l’elicottero, ma viste le scarse condizioni di luminosità, sul posto si sono recate le squadre dei vigili del fuoco del comando centrale di Imperia.