Bordighera. ‘Trenino’ di imbarcazioni a largo di Bordighera. Intorno alle 9 di stamani, uno yacht trainava un’imbarcazione più piccola che, a sua volta, stava trainando un gommone.

Nulla di grave: la capitaneria di porto non ha infatti ricevuto richieste di soccorso in mare. Due dei tre natanti, probabilmente, sono rimasti senza carburante, ma grazie all’intervento dello yacht sono riusciti a rientrare in porto.