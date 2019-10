Treni, sciopero non annunciato in Francia. La rabbia dei pendolari

Ventimiglia. Amara sorpresa questa mattina per i pendolari frontalieri, che al loro arrivo in stazione a Ventimiglia hanno scoperto di non potersi recare al lavoro in treno. Dalle prime luci dell’alba, infatti, è in corso in Francia uno sciopero non annunciato dei treni.

«A causa di un imprevisto movimento sociale nazionale, il traffico ferroviario può essere molto disturbato», ha twittato prudentemente SNCF. Secondo le sigle sindacali francesi, invece, la situazione è molto più preoccupante: non circolerà alcun convoglio.