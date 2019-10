Tre donne si perdono sul Colle Melosa, ritrovate dai vigili del fuoco

Colle Melosa. Tre donne si sono perse al calar della nebbia sul Colle Melosa, ma sono state ritrovate nel giro di un’ora dai vigili del fuoco e dal personale del rifugio Allavena. E’ successo nel pomeriggio.

L’allarme è scattato intorno alle 17. Le tre donne erano uscite per una passeggiata e, forse a causa della nebbia, non riuscivano più a ritrovare la strada. Per fortuna i soccorritori sono riusciti a rintracciarli prima che scendesse la sera.