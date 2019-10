Sanremo. Prendono il via a partire da oggi, 18 ottobre, i corsi della nuova edizione di Area Sanremo 2019, il concorso che permetterà a due giovani talenti di calcare il palco del Festival di Sanremo nella categoria Nuove Proposte nel mese di febbraio.

«É stato un anno di novità per il format – spiega il presidente dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo Livio Emanueli – . Non abbiamo organizzato un tour, ma abbiamo detto ai ragazzi di venire direttamente qui ed è stato un punto di forza perché abbiamo settecento iscritti e davanti a noi ci sono ancora quattro giorni di iscrizioni. Abbiamo avuto qualche limite organizzativo, ma ci sono state novità di grande rilievo come la totale gratuitá della partecipazione, abbiamo investito molto in qualità dell’accoglienza e gestione dei flussi perché crediamo che i ragazzi debbano essere rispettati e messi a loro agio

Abbiamo investito molto sui corsi e abbiamo scelto di inserire in commissione solo musicisti e persone con esperienza artistica e crediamo che sia una scelta forte. Altra novità il voto palese nella fase finale, si saprà chi e che voti avrà dato ad ogni ragazzo e questa innovazione ha dato buoni dati in termini di iscrizioni. Il Comune ha trattato con la Rai per avere due posti garantiti al Festival per i nostri ragazzi, è fondamentale, c’è sempre stato un occhio attento da parte del Comune. Pensiamo di aver fatto tutto il possibile per portare al meglio questa edizione e auspichiamo che tra voi ci sia il futuro vincitore del Festival di Sanremo».

Per dare il via ufficiale a questi primi due giorni di corsi, è intervenuto anche il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri: «Abbiamo lavorato molto per rendere il format completamente gratuito, so bene quante spese ci sono per partecipare, ringraziamo quindi la Rai che ci ha seguito in questo percorso e a tutti gli sponsor. Vi auguro di trascorrere un’esperienza costruttiva per la vostra formazione e di non mollare mai perché avete scelto un percorso non semplice».

Massimo Cotto organizzatore del concorso ha invece ripercorso la storia di Mahmood: dopo la sua partecipazione ed Area Sanremo nel 2016 era riuscito ad arrivare sul podio delle nuove proposte, tornando però subito dopo nel dimenticatoio. A distanza di tempo e dopo anni di duro studio, Mahmood lo scorso anno è riuscito a portare a casa il premio massimo, la vincita del Festival di Sanremo, sezione Big, ottenendo un successo senza limiti. «Vi auguro di restare come ha fatto lui e ottenere ciò che ha ottenuto lui», ha concluso.

«Quest’anno mi sembra sia cambiata l’aria – ha dichiarato Franco Mussida del Cpm, partner del concorso – . Con gli insegnanti che incontrerete in questi giorni sento la necessità di proteggere tutti i ragazzi, darvi dei consigli per affrontare al meglio le audizioni. Questo momento per voi sarà prendere una lente d’ingrandimento e guardare un po’ meglio ciò che dovete fare, deve trionfare il vostro amore per la musica, non immaginate di provarci, ma andate a fondo».