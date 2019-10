Sanremo. Si terranno mercoledì prossimo 9 ottobre alle 14.30, presso la chiesa parrocchiale di San Giuseppe, i funerali del 78enne Roberto Vincitorio.

L’anziano è morto lo scorso sabato, in un letto dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure dov’era ricoverato in seguito ad un incidente che lo aveva visto – secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri – tamponato da un’auto mentre, a bordo della sua Vespa, stava parcheggiando sulla destra all’inizio del tratto a senso unico di via Martiri.

Vincitorio era apparso subito in gravissime condizioni, tanto da essere immediatamente elitrasportato al plesso ospedaliero nel savonese. Era lo scorso 30 settembre ed al volante dell’auto c’era un ventenne sanremese, prima multato per eccesso di velocità e poi, in seguito al decesso dell’anziano, indagato per omicidio stradale.

Il defunto lascia la moglie e due figlie, nipoti, fratelli e sorelle, un discreto numero di parenti oltre ai molti che lo conoscevano e lo stimavano.