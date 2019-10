Tennistavolo: Vallecrosia “A” batte Toirano “Sensei”, Regina “Sanremo Taggia” vince contro Toirano “La Sosta del Gusto”

Imperia. La seconda giornata per i campionati a squadre maschili di tennistavolo è andata in scena sabato 12 ottobre.

In Serie D1 il Don Bosco Varazze ha conquistato la seconda vittoria sconfiggendo Arma di Taggia per 6-1. Anche la Spotornese ha vinto sui tavoli del Bordighera: 3-4 in rimonta, dal 3-0 iniziale, grazie alla doppietta di Roberto Ruggeri e ai singoli punti di Paolo Moretti e Federico Occelli. Il Vallecrosia “A” invece ha battuto il neopromosso Toirano “Sensei” per 0-7.

Sabato 26 ottobre alle 19 la Spotornese affronterà il Vallecrosia “A”, alle 20,30 il Toirano “Sensei” sarà ospite dell’Arma di Taggia, mentre domenica 27 ottobre alle 10,30 il Vallecrosia “B” affronterà il Don Bosco Varazze.

La classifica al momento: Vallecrosia “A” 6; Don Bosco Varazze 4; Arma di Taggia, Spotornese 2; Toirano “Sensei”; Vallecrosia “B”, Bordighera 0.

Nel girone A della Serie D2 il Regina “Sanremo Taggia” ha vinto contro il Toirano “La Sosta del Gusto” per 3-4. I Toiranesi torneranno in campo sabato 26 ottobre alle 20,30 ad Arma di Taggia.

La classifica al momento: Baragallo Sanremo Top, Regina “Sanremo Taggia” 4; Vallecrosia “A”; Vallecrosia “B” 2; Toirano “La Sosta del Gusto”; Arma di Taggia, Regina “S.L.M. Imperia” 0.