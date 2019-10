Sanremo. Nella mattinata di ieri, i Carabinieri di Badalucco hanno arrestato in flagranza un cittadino tedesco, da anni residente in una casa di campagna a Badalucco, poiché trovato in possesso di ingente quantitativo di stupefacente del tipo hashish e marijuana.

L’abitazione dell’uomo, già gravato da precedenti specifici in materia di stupefacenti, è stata perquisita all’alba dai militari che hanno rinvenuto nella cantina una piccola serra in plastica per la coltivazione indoor munita di lampade al neon e sistema di ventilazione nonché 4 confezioni di marijuana del tipo White Siberian, contenenti un seme ciascuna, pronti per essere trapiantati. Sempre nello stesso locale i carabinieri hanno trovato una scatola di cartone con all’interno 300 grammi di marijuana e residui della lavorazione della canapa essicata.

Nella cucina e nella camera da letto sono stati rinvenuti circa 50 rami di cannabis indica in stato di essicazione comprensivi di infiorescenze ed ulteriori 83 grammi di marijuana nonché uno spinello. Inoltre i Carabinieri hanno rinvenuto nelle tasche del giubbotto indossato dall’arrestato due pezzi di hashish del peso complessivo di 18 grammi. L’uomo, dopo una notte agli arresti domiciliari, è stato giudicato con rito direttissimo ed il GIP, convalidando l’arresto, gli ha concesso la libertà in attesa delle analisi dell’Arpal che chiariranno il quantitativo di THC contenuto nelle piante.