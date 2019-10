Team Schiavetti Pallamano Imperia, l’under 15 femminile torna vittoriosa dalla trasferta a Monaco

Imperia. Buon risultato della squadra under 15 femminile del Team Schiavetti Pallamano Imperia, la quale torna vittoriosa per una sola lunghezza dalla trasferta dal vicino Principato di Monaco, contro le giovani monegasche. Con questa vittoria per 16/15 le ragazze del coach Miller Duò si candidano per un campionato al vertice.

Sempre nella giornata di domenica la squadra senior pareggia 23/23, in casa contro il Beausoleil, nella seconda giornata del relativo campionato francese. Dopo un primo tempo giocato sottotono che si concludeva con un vantaggio per le transalpine di sette reti, nella ripresa grazie alla ritrovata via del gol e complice anche un calo delle avversarie l’incontro terminava in parità.

«Per come si era messa la gara abbiamo fatto un gran recupero – ci riferisce il tecnico Luca Martini – le ragazze hanno affrontato la seconda frazione con il giusto atteggiamento. Resta il rammarico di non averlo messo in atto fin da subito, magari il risultato sarebbe stato diverso». Sugli “scudi” il portiere imperiese Giorgia Convalle che con le sue parate ha tenuto in partita le sue compagne, per la cronaca le stesse sulla sirena non hanno raggiunto il sorpasso, in quanto la palla è uscita fuori di un nulla.