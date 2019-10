Team Schiavetti Pallamano Imperia, inizia nel migliore dei modi la stagione degli under 17

Imperia. Inizia nel migliore dei modi la stagione degli under 17 del Team Schiavetti Pallamano Imperia.

Per i ragazzi del presidente Giovanni Martini si trattava della prima gara in categoria superiore e con un nuovo allenatore, quindi era normale un po’ di nervosismo, ma sotto la guida del neocoach Roberto Lurgio, giocando tra le mura amiche del Pala San Camillo sostenuti dal numeroso pubblico presente, liquidavano il Cavigal Nizza già alla fine del primo tempo con un secco 20-3.

Visto poi il largo vantaggio il mister dava modo di giocare anche alle “seconde linee” ed alla fine dei sessanta minuti la gara si concludeva sul punteggio di 38-10 per i camillini.

«Trattandosi della prima partita in assoluto e non avendo potuto fare nemmeno un amichevole di prova dovevano mettere in atto quello che ho insegnato in un mese e mezzo di allenamento – ci riferisce lo stesso mister – questo è il gruppo che l’anno scorso giocava in under 15, sono tutti 2004-2005, ma devo dire che sono abbastanza contento del gioco espresso nonostante il poco tempo che siamo insieme. Oggi abbiamo buttato via molto in fase conclusiva e c’è da migliorare e lavorare ancora tanto, ma ho molta fiducia in questa squadra».

Ora per la prossima sfida si dovrà aspettare fino al 9 novembre, quando il Team Schiavetti affronterà al palasport di Imperia nel derby cittadino la Riviera Handball.

Questa la rosa dei giocatori:

Gabriel Catalano (portiere), Angelo Ameglio, Gabriele Garelli (11 reti), Lorenzo Gazzano, Dario Martino(7), Andrea Piras (2),Giacomo Piras (1), Stefano Quaranta (7), Zenos Sodji, Zenock Sodji (2), Mathias Terranova (8).

Allenatore: Roberto Lurgio

Dirigenti: Gianmarco Terranova, Marco Garelli, Andrea Lurgio.