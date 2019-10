Team Schiavetti Pallamano Imperia, buon inizio per la squadra senior nel campionato francese femminile

Imperia. Buon inizio della squadra senior femminile del Team Schiavetti Pallamano Imperia, che tra le mure amiche del Palasancamillo domenica pomeriggio, hanno sconfitto nella prima di campionato, il Vence Handball Club per 38/25.

Dopo un primo tempo equilibrato che si concludeva sul punteggio di 16/14 in favore delle padrone di casa, nella ripresa le stesse incrementavano sensibilmente il punteggio concludendo la gara in proprio vantaggio per 38/25.

«Avevo un po’ di timore all’inizio essendo la prima gara stagionale – ci riferisce il tecnico Luca Martini – non riuscendo a disputare delle amichevoli di fatto per noi era a tutti gli effetti una prima gara ufficiale della stagione. Come si dice chi ben comincia è a metà dell’opera».

Nonostante l’ora pomeridiana della domenica era presente un folto pubblico in palestra a seguire con interesse la gara. «Devo come sempre ringraziare tutte le persone che ci seguono nelle nostre gare casalinghe – interviene il dirigente Saul Convalle – abbiamo sempre molta gente che è presente senza badare alla squadra che è man mano coinvolta negli incontri casalinghi. A tutti i nostri atleti fa piacere sapere di avere un pubblico che li sostiene con straordinaria regolarità».

Campionato Senior Femminile francese Prima Giornata.

Formazione: A. Bocica e G. Convalle portieri, A. Moisello reti 6, L. Moisello 5, M. Pino 2, M. Polimeno, D. Regesta 9, K. Susa 2, B. Tortonesi 10, M. Traverso 4, P. Zanello.

Allentore Luca Martini, secondo Miller Duò; Dirigente Saul Convalle