Ospedaletti. É di un giovane ferito e tre mezzi coinvolti il bilancio dell’incidente avvenuto verso le 12.30 sulla strada statele Aurelia al confine con il territorio comunale di Bordighera.

Secondo una prima ricostruzione, ma l’esatta dinamica è ancora da chiarire, l’uomo a bordo di uno scooter avrebbe tamponato un furgone fermo per aver a sua volta fatto lo stesso con un’auto. I mezzi viaggiavano in direzione ponente.. Lo scooterista sembra essere in condizioni preoccupanti, tanto che è stato anche fatto decollare l’elicottero dei vigli del fuoco di stanza a Genova. Il paziente comunque non verserebbe in pericolo di vita. Quest’ultimo è stato soccorso dal 118 con gli equipaggi dell’automedica e dell’ambulanza della Croce Rossa di Sanremo.

Dopo le prime cure di emergenza sul posto è stato trasportato alla piazzola attrezzata dell’ospedale Saint Charles di Bordighera, per essere preso in consegna dall’elisoccorso del 115. In quel tratto il traffico sull’Aurelia è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso, creando così lunghe code in entrambe le direzioni di marcia.