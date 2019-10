Sanremo. Quando bravura, tenacia e, perché no, delle indiscutibili doti innate di bellezza e classe fanno sì che qualcuno realizzi i propri sogni. Quel qualcuno in questo caso si chiama Denisia Marletta, ha 28 anni e da poco ha esordito nel corpo di ballo dell’edizione 2019 del popolare show “X-Factor”.

Quello del talent, per la sanremese Denisia, non è però che l’ennesino (e sicuramente non l’utimo) passo in una carriera, nel mondo della danza, densa di soddisfazioni. A soli 4 anni, aiutata anche da genitori “che hanno sempre ballato” – come lei stessa ammette – inizia i corsi di danza classica. Corsi che la porteranno fino nella Città Eterna a frequentare il prestigioso centro di danza “Molinari art center” ed a certificarsi allo CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale) come insegnante di danza classica accademica. Dall’anno scorso Denisia vive stabilmente a Milano, dove segue i corsi di formazione Teatro Carcano.

Ed è proprio lì che è stata contattata dalla produzione di X-Factor che aveva bisogno di ballerine alte (lei svetta ad un metro e 73) per accompagnare ospiti e concorrenti nella prima puntata. Nello specifico la sanremese si è esibita con il corpo di ballo nell’opening e vicino all’ospite Mika e a Eugenio. Denisia però non è solo brava a danzare: è oggettivamente anche molto bella e slanciata tanto da lavorare come modella per diverse agenzie di moda.