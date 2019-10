Taggia. Periodo pieno di impegni per la Asd Ginnastica Riviera dei Fiori, con la partecipazione a gare, collegiali e nell’organizzazione di eventi di livello nazionale.

Per la sezione ritmica gold, la ginnasta Eleonora Oggero, dopo le due prove regionali svolte a Genova e Lavagna, ha ottenuto il terzo posto nella classifica assoluta del campionato regionale individuale conquistando il pass per la fase interregionale in programma a Legnano dal 8 al 10 novembre 2019. Per la ginnasta e lo staff tecnico della sezione (Daniela Breggion, Monia Stabile, Erika Carminati ed Alice e Lorenza Frascarelli) è una bella soddisfazione, anche perché il livello di questa gara è alto, con le giovani ginnaste impegnate in un programma di gara che prevede l’esecuzione di 4 attrezzi con la sola classifica assoluta.

Il trampolino elastico domenica 27 ottobre era a Milano, presso la palestra della Milano 2000, sede della 1ª prova del campionato italiano a squadre, zona tecnica 1 (tutte le regioni del nord). Le due squadre hanno ottenuto entrambe l’ottavo posto che, se confermato in casa a Sanremo nella 2ª prova, o migliorato come potrebbe essere nelle loro possibilità, varrebbe la qualificazione alla finale nazionale in programma per metà dicembre a Torino.

La rinnovata squadra allieve con Alessia Saccoccia e le esordienti Matilde Sappia, Alice Dosio e Valeria Vento si sono ben comportate, gareggiando contro ginnaste più esperte ed abituate a questo tipo di competizioni. Le Junior Sima Papone, Ludovica Razzoli e la nuova entrata in squadra Gaia Cervoni hanno fatto qualche piccolo errore, ma si potrà sicuramente migliorare per i prossimi esercizi. Soddisfatti gli allenatori Stefano Crastolla, Giulia Bellone presente in campo gara e Nicla Londri impegnata in questa occasione nella giuria di gara.

Sempre la Riviera, sabato 26 è stata protagonista al Teatro del Casinò dove la sezione ritmica ha proposto una coreografia e un esercizio individuale ospiti di Sanremo Senior, evento canoro di ottimo livello proposto dal Cav Paolo Alberti, con un numeroso pubblico che ha apprezzato l’esibizione dei nostri ginnasti.

Il prossimo fine settimana gli atleti Gianluca De Andreis, Alice Eremica, Emma Ortu, Alice Pecchia e Thomas Soscara saranno impegnati a Cumiana nel collegiale di zona tecnica di teamgym, accompagnati dai tecnici Elisa Addiego e Natalia Cosenza che inizia il percorso formativo per qualificarsi nell’ambito delle discipline FGI.

La successiva settimana saremo a Legnano per la finale interregionale allieve 3 di ritmica. Dal 15 al 17 novembre Sanremo diventerà per la prima volta, la sede di una prova del calendario nazionale FGI sezione trampolino elastico. Sarà il Polo Sportivo del Mercato dei Fiori ad ospitare , organizzato dalla Asd Ginnastica Riviera dei Fiori in collaborazione col Comitato Regionale FGI Liguria e il Comune di Sanremo, la 2ª Prova del Campionato Nazionale a squadre, in questa occasione con le zone tecniche unificate.

Sarà una bella occasione per avvicinarsi e conoscere questa spettacolare disciplina e vedere in ‘azione’i migliori ginnasti italiani della specialità, alcuni da anni impegnati anche nelle attività internazionali.