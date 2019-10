Taggia. Pauroso incidente stradale sulla superstrada che collega Arma a Taggia. A essere coinvolto nella dinamica, verificatasi all’ingresso del centro abitato (zona ex mercato coperto), è un giovane centauro che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe impattato violentemente contro un’utilitaria quando erano circa le quattro del pomeriggio.

La Fiat Panda di colore rosso, alla cui guida c’era un signore, probabilmente stava facendo inversione a U nonostante il tratto sia in quel punto attraversato dalla striscia continua. La strada è attualmente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia. Sul posto sono presenti l’equipaggio della Croce Verde, i vigili del fuoco e la polizia locale. E’ in arrivo l‘elisoccorso che trasporterà l’uomo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per le migliori cure del caso.