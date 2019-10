Taggia. Anche quest’anno la fontana di via P. Boselli si è tinta di rosa, come simbolo di adesione alla campagna di sensibilizzazione per la prevenzione del tumore della mammella promossa dalla Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori).

La Campagna Nastro Rosa ha come obiettivo quello di sensibilizzare un numero sempre più ampio di donne sull’importanza vitale della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella, informando il pubblico femminile sugli stili di vita correttamente sani da adottare e sui controlli diagnostici da effettuare.