Arma di Taggia, furto con spaccata a bar del centro

Arma di Taggia. Furto con spaccata nella notte in via della Stazione. Ignoti hanno infranto la vetrata del Green Bar con un corpo contundente per entrare all’interno del locale.

Stando alle prime informazioni, i ladri avrebbero utilizzato un mattone o materiale cementizio prelevato in un cantiere per infrangere il vetro. Una volta all’interno, i malviventi si sono impossessati del fondocassa, rubando i pochi euro presenti. Sul caso indagano i carabinieri.