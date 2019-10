Taggia, 1200 motociclisti alla 30esima edizione del Motogiro della Strega

Taggia. Quasi 1200 motociclisti hanno percorso le belle e panoramiche strade dell’entroterra, purtroppo insidiose a causa di sabbia, buche e vegetazione fluente, per la 30^ edizione del Motogiro della Strega.

«Anche quest’anno, fortunatamente, il sole ha accompagnato l’evento per tutta la giornata, iniziata a Taggia con le iscrizioni e le colazione, per poi raggiungere Isolabona per lo spuntino di metà percorso.

Qui c’è stato qualche problema logistico in quanto, purtroppo, si sono dimenticati di noi ed è stata organizzata la fiera, riservando ai centauri spazi più ristretti del necessario.

Dopo una risalita fino ad Apricale il serpentone dei motociclisti si è diretto in Val Nervia, per raggiungere il centro di Vallecrosia per l’aperitivo e terminare ad Ospedaletti per il pranzo.

Un doveroso ringraziamento va ai comuni di Taggia, Isolabona, Vallecrosia e Ospedaletti che ci hanno ospitato, a Polizia Municipale e Carabinieri, a Descu Spiaretè e Comitato Circuito Ospedaletti che si sono occupati del pranzo, a XRally Team e Moto Club Sanremo per la viabilità, ai vari sponsor e naturalmente a tutti i soci del Moto Club che prima, durante e dopo la manifestazione si danno da fare indirizzando, spalmando, distribuendo, segnalando e correndo per la buona riuscita dell’evento, anche a fronte di improvvisi contrattempi, spostamenti di date e concomitanze varie. E ovviamente grazie a tutti i partecipanti che anche quest’anno sono stati dei nostri» – fanno sapere gli organizzatori.