Stop Ztl via Cascione, Imperia di Tutti Imperia per Tutti: «Scelta che pregiudica la sicurezza dei pedoni»

Imperia. «La decisione dell’amministrazione comunale di riaprire al traffico via Cascione, scelta basata sul presupposto di inesistenti problemi dovuti alla temporanea chiusura di galleria Gastaldi, com’è ovvio non è condivisibile da parte nostra»- afferma Imperia di Tutti Imperia per Tutti.

«Essa, va contro alle assicurazioni dell’amministrazione stessa, fatte solo pochi mesi fa contestualmente all’annuncio dei lavori che si sarebbero svolti in galleria. E’ una scelta che pregiudica la sicurezza dei pedoni, dei veicoli e di tutti i cittadini costretti a muoversi in uno spazio ormai platealmente non idoneo. Infine, ma non da ultimo, è una scelta priva di buonsenso. Non condividiamo e quindi auspichiamo una pronta revisione di questa decisione.

Ciò detto, non siamo preoccupati di quanto ci attenderà alla riapertura della galleria stessa. L’immagine di una via Cascione aperta al traffico, pur appartenendo ad un passato prossimo, appare a tutti quanto mai remota alla luce della bellezza del “salotto” di Porto Maurizio. Se qualcuno infatti intravede l’occasione per sognare uno stabile quanto anacronistico ritorno al passato, questo qualcuno è meglio che non si faccia illusioni.

Ne siamo certi per una lunga teoria di motivi che è superfluo declinare oggi, ma soprattutto perché riteniamo che, ove il Sindaco avesse voluto cancellare quel salotto, non avrebbe certo atteso il pretesto di galleria Gastaldi. Via Cascione senza auto rende Imperia più bella. I cittadini la apprezzano, a cominciare certamente dal primo cittadino» – dichiara il coordinatore Oltiana Dulluku di Imperia di Tutti Imperia per Tutti.