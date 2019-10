Stockholm Open, Fognini scende in campo contro Tipsarević

Taggia. Dopo aver partecipato al Shanghai Masters, Fabio Fognini oggi pomeriggio tornerà in campo per affrontare Janko Tipsarević agli ottavi di finale del Atp Stoccolma 2019.

Il match, valido per il secondo turno del torneo Atp 250, è molto importante per il tennista di Arma di Taggia visto che sarà un’occasione per conquistare un posto alle Atp Finals di Londra 2019.

Al primo turno l’armese non ha giocato in quanto ha usufruito del bye come testa di serie numero uno e quindi quest’oggi farà il suo esordio nel torneo svedese.