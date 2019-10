Stockholm Open, eliminato al secondo turno il sanremese Gianluca Mager

Sanremo. Finisce al secondo turno l’avventura di Gianluca Mager al torneo Atp 250 di Stoccolma. Il sanremese è infatti stato battuto oggi dallo spagnolo Pablo Carreno Busta con il punteggio di 6-3, 7-6 (7-2) in un’ora e 27 minuti di partita.

Il tennista di Sanremo aveva iniziato alla grande vincendo domenica contro Simon Yitbarek con il punteggio di 6-2, 7-5 e lunedì contro Dennis Novak per 1-6, 5-7 alle qualificazioni.

Ieri ha messo ko lo spagnolo Pablo Andújar ai sedicesimi di finale concludendo la partita con un punteggio di 5-7, 6-1, 6-1, oggi invece ha ceduto all’avversario dopo due set.

Resta comunque una partecipazione molto positiva quella di Mager, che è stato ripescato come lucky loser e si è tolto la soddisfazione di vincere la prima partita della carriera in un main draw Atp. Un ottimo risultato per il giovane tennista della Città dei Fiori.