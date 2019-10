Imperia. Un sabato estivo, quello appena trascorso in provincia di Imperia, dove l’autunno, al momento, esiste solo sul calendario.

In tutti i comuni costieri si sono registrate temperature gradevoli, che hanno portato residenti e turisti in spiaggia. Con una temperatura del mare di 20 gradi, non è mancato qualche tuffo, sotto un sole da pieno luglio.

A Bordighera, ad esempio, intere famiglie si sono riversate sulla passeggiata a mare. Bici, pattini a rotelle e skate-board: il divertimento, all’aperto e con vista mare, è assicurato.

di 15 Galleria fotografica Sole e caldo a Imperia









Pieni i dehors dei bar aperti: con tanti avventori che si godevano il sole sorseggiando cocktail e caffè.

A fine ottobre, in Riviera, sembra di essere in piena estate.