Soldano. Anche il piccolo comune della val Verbone è plastic free. Nei giorni scorsi, il sindaco Isio Cassini, l’assessore alle Scuole Agnese Amalberti e il consigliere Michele Castaldo hanno consegnato 33 borracce agli studenti della scuola elementare e 25 ai bimbi della scuola materna ‘De Amicis’. Altre borracce sono state regalate alle insegnanti e ai tre dipendenti del comune di Soldano.

«Abbiamo fatto installare un erogatore con caraffe – spiegano il sindaco Isio Cassini e il vice, Antonio Fimmanò -. Senza contare che in paese, è attiva dal 2013 una casetta dell’acqua che in sei anni ha già erogato 240mila litri di acqua per altrettante bottiglie risparmiate, in media quarantamila all’anno, che non si gettano più in discarica».

Grazie all’iniziativa, Soldano contribuirà a diminuire la presenza di plastiche monouso. A dare l’esempio saranno i dipendenti comunali, che già in municipio si sono dotati di tazzine lavabili per il caffè, e i bimbi, che potranno imparare fin da piccoli a non inquinare.

Prossima iniziativa: quella di sensibilizzare negozi e bar al fine di eliminare gradatamente le plastiche monouso, come i sacchetti.