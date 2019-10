Sognando la Nasa e Chiara Ferragni, al Casinò di Sanremo si parla delle adolescenti di oggi

Sanremo. Amano essere belle, sono bravissime in fisica e desiderano la popolarità. Il principe azzurro? Neanche per sogno, tra una storia su Instagram e un’aforisma su Tumblr ora si parte per l’Erasmus. Sono le adolescenti di oggi, le primissime donne veramente libere dopo le battaglie femministe delle loro nonne di cui un pool di psicologi-psicoterapeuti dell’Istituto Minotauro a Milano ha tracciato il profilo in Le ragazze sono cambiate (FrancoAngeli).

Protagonista dell’incontro pomeridiano che si terrà venerdì 18 ottobre al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo (ore 18), il saggio è curato da Gustavo Pietropolli Charmet, Roberta Spiniello, Aurora Rossetti insieme alla sanremese Elena Paracchini e offre un identikit sulle under 18 ottenuto dopo oltre 25mila ore di colloqui presso il consultorio milanese.

«Le ragazze sono cambiate nasce da questi racconti spontanei e spesso sconvolgenti – spiega Paracchini, specializzata in psicologia dell’adolescenza –. Racconti di digiuni, tagli, cambiamenti sessuali da cui insieme ai miei colleghi è nato il bisogno di comprendere chi siano le giovani di oggi, quali cambiamenti sociali stanno influenzano la costruzione della loro identità femminile: le teenagers odierne diventano donne attraverso percorsi completamente diversi da quelli tracciati dalle loro mamme e dalle loro nonne».

Un mutamento epocale che ha rovesciato ogni ordine simbolico. «L’autonomia e l’indipendenza sono le cose a cui puntano maggiormente – sottolinea la terapeuta –. L’aspettativa sociale del diventare moglie e madre non esiste più. La maternità è del tutto posticipata. Prima c’è la realizzazione del sé, la relazione di coppia per il momento è esclusa. Assistiamo a un processo di soggettivazione che passa attraverso la formazione: le ragazze di oggi eccellono in tutto, sia alle superiori che all’università sono bravissime e avanzano in settori in passato prerogativa dei soli uomini, ad esempio la fisica o la chimica».

E se il loro sogno è la Nasa, allo stesso tempo ambiscono a diventare popolari come Chiara Ferragni. «Hanno riposto i loro modelli identificatori in fashion blogger e you tuber – aggiunge Paracchini –. Vogliono la visibilità e prima ancora che nel mondo reale la cercano nel mondo virtuale. Il loro sé sociale si sviluppa in rete, postando foto dove esibiscono la loro femminilità. A prevalere è il culto dell’immagine. Viviamo in una società narcisistica che ha cambiato completamente i nostri centri e le adolescenti hanno messo al centro di tutto loro stesse».

A cambiare è anche la sessualità. «Molto spesso vivono periodi saffici.Tutte ci siano innamorate della nostra amica del cuore, erano però amori platonici e se le prime esplorazioni sessuali avvenivano con il fidanzatino, oggi la maggior parte sono consumate tra amiche. L’omosessualità tra le più giovani sembra essere diventata una moda. La vivono con spavalderia e facilità ma è un’omosessualità transitoria, differente da chi sente di avere davvero una diversa identità sessuale».

«Su questo fronte – continua la psicologa-psicoterapeuta – è mutato pure l’atteggiamento dei genitori, in particolare quello della madre nei confronti della sessualità della figlia. Una volta la verginità veniva tutelata, oggi, al contrario, se la figlia è ancora vergine la madre si chiede se ha dei problemi. Manca la famiglia tradizionale, ne mancano i limiti, le regole, quei “no” sani necessari per far restare i figli sui binari. Troppi genitori vogliono fare gli amici. Lo scarto generazionale? Non esiste più».

La presentazione di Le ragazze sono cambiate è a ingresso libero. Saranno presenti Elena Paracchini, Roberta Spiniello e Francesco Manzitti. L’evento è patrocinato da Fidapa Bpw Italy – Sanremo, Zonta Club Sanremo e Consultorio Familiare.