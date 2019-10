Camporosso. Un incidente stradale si è verificato questa mattina, attorno alle 7.30 tra via san Rocco e via santa Croce.

Per cause in via di accertamento un’automobile alla cui guida c’era una giovane del posto si è capottata.

I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia hanno dovuto utilizzare speciali cuscini per sollevare l’auto e disincastrare la mano della conducente della vettura dalle lamiere.

Le condizioni della ragazza fortunatamente non sono gravi, solo un grande spavento.