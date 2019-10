Sanremo. La Città dei Fiori, domenica 6 ottobre, sarà teatro di un grande evento di sport: il 7° Gp Handbike Città di Sanremo-European Handbike Circuit.

Per il settimo anno consecutivo la Polisportiva Integrabili, grazie al supporto dell’Amministrazione Comunale, organizza la gara nazionale di ciclismo paralimpico categoria handbike, valida per la finale del Circuito Europeo di Handbike (EHC-EHF)- Circuito cittadino. I 68 iscritti partiranno alle 14.30 dal Lungomare Italo Calvino, proseguiranno verso il porto vecchio e il Victory Morgana Bay, seguiranno il percorso lungo la pista ciclabile, corso Mombello, vecchia stazione per giungere infine in piazzale Carlo Dapporto.

«Bisogna calcare la mano su quelli che sono gli sport che si dicono minori, ma di minore non hanno niente, perché i diversamente abili sono molto abili visto che hanno dei risultati davvero eccellenti, soprattutto in questa disciplina – afferma il consigliere comunale Mario Robaldo – E’ il settimo anno che viene fatta questa gara, il secondo anno che viene fatto a livello europeo. Sanremo è importante anche perché ospiterà tanti personaggi conosciuti a livello nazionale e internazionale. Vorrei che la città capisse l’importanza di questa cosa e ci fosse sempre più partecipazione durante la gara. Il nostro plauso va all’organizzazione per il lavoro che c’è dietro. Abbiamo atleti anche a livello locale che si stanno facendo valere sempre più per gli ottimi risultati raggiunti».

«Quest’anno abbiamo compiuto dieci anni e siamo riusciti a raggiungere obiettivi molto importanti – fa sapere l’associazione Polisportiva Dilettantistica IntegrAbili – Quest’anno per quanto riguarda la gara abbiamo cambiato la parte logistica, tutto si svolgerà al campo di atletica di Pian di Poma. E’ un circuito che piace infatti ogni anno attira sempre più iscritti. E’ stato paragonato al Gp di Monaco come forma e percorso. Il circuito è sorvegliato da 100 persone per garantire la sicurezza della manifestazione».

La manifestazione, proposta per la prima volta nel 2013 quale gara a livello regionale, è cresciuta in maniera esponenziale negli anni, nel 2017 è stata finale del Campionato Italiano di Società, con 70 atleti in gara. L’edizione di quest’anno proclamerà i nuovi Campioni Europei 2019 in quanto tappa finale dell’European Handbike Circuit. Fra gli iscritti figurano handbikers di fama mondiale che gareggeranno sfoggiando maglie iridate e medaglie olimpiche, come Roberta Amadeo campionessa italiana in carica a cronometro ed in linea. Campionessa europea nel 2016 ha vinto la medaglia d’oro ai mondiali di handbike a Emmen in Olanda.