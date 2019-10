Shanghai Masters, Fognini batte Querrey in due set

Taggia. Debutto positivo per Fabio Fognini al Masters 1000 di Shanghai, il penultimo della stagione. Il numero 12 del ranking mondiale e decimo favorito del seeding ha battuto Sam Querrey ai trentaduesimi di finale del torneo cinese.

Il tennista di Arma di Taggia ha sconfitto l’avversario statunitense, numero 55 Atp, per 6-4, 6-2 in poco più di un’ora conquistando punti preziosi nella ‘Race to London’, che qualifica i migliori 8 giocatori dell’anno alle ATP Finals di Londra.

Domani l’armese dovrà affrontare il britannico Andy Murray ai sedicesimi di finale.