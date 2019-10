Settore giovanile, gli impegni dell’Imperia nel fine settimana

Imperia. Nel fine settimana il settore giovanile dell’Asd Imperia scenderà in campo. Ecco gli impegni previsti per sabato 12 e domenica 13 ottobre:

Sabato 12 ottobre

Juniores Eccellenza U19:

Imperia – Sestrese ore 16:30

campo “Prof. Aicardi” Pontedassio

Dopo la bella vittoria, firmata Gilberto Pellegrino, i nero azzurri tornano tra le mura amiche di Pontedassio per affrontare la seconda forza del campionato, la Sestrese. Gli ospiti arrivano a questo incontro con il morale a mille specialmente dopo aver vinto l’incontro casalingo con il Varazze per ben sei reti a uno. Al momento i giovani draghetti si trovano in sesta posizione con sette punti mentre la Sestrese è seconda con dieci punti.

Juniores 2° liv U19:

Dianese&Golfo – Imperia pre 17:30

campo “W.Marengo” Diano Marina

Terzo turno di campionato per la seconda formazione Juniores dell’Imperia che affronterà in trasferta i cugini dianesi reduci da una vittoria esterna ad Arma di Taggia con l’Atletico Argentina (0-2). I nero azzurri sono riusciti ad imporsi la settimana scorsa per sei reti a cinque contro il Legino.

Under 15:

Imperia – Ceriale ore 16:30

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

E’ l’ultima chance per i giovani nero azzurri guidati da mister Monterosso ma non tutto dipenderà da loro. In caso di vittoria dei nero azzurri e della sconfitta del Serra Riccò, secondo a più tre lunghezze dall’Imperia, allora la qualificazione ai campionato regionali diverrebbe realtà complice la differenza reti che premierebbe i nero azzurri.

Domenica 13 ottobre

Under 17:

Imperia – Pontedecimo ore 10:30

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Nulla da fare per mister Tirone e i suoi ragazzi, la sconfitta della scorsa settimana con il Legino (2-1) compromette definitivamente la qualificazione ai campionati regionali. Ultimo incontro che chiude il mini girone con l’Imperia che si posiziona al terzo posto a meno quattro lunghezze dal Legino.

Under 14:

Olimpic – Imperia ore 16:30

campo “F.Salvo” Piani di Imperia

Anche i ragazzi di mister Olivieri sono estromessi dal campionato regionale e chiudono il mini girone in terza posizione dietro al Savona e Campomorone.

(Foto di Francesco Pezzuti)