Settimana nazionale della dislessiva, le iniziative dell’Asl 1 Imperiese

Imperia. Dal 7 al 13 ottobre ricorre la quarta edizione della Settimana nazionale della dislessia, in concomitanza con la European Dyslexia Awareness Week, promossa dalla European Dyslexia Association (EDA).

La settimana si pone l’obiettivo di sensibilizzare e informare l’opinione pubblica sui disturbi specifici dell’apprendimento (DSA), ampliando sempre di più il raggio d’azione degli eventi e continuando a includere nella riflessione sui DSA anche la sfera degli adulti e le tematiche ad essa connesse (es. università, lavoro, etc.).

Il titolo della manifestazione di quest’anno è “Diversi e Uguali: promuoviamo l’equità”, ovvero permettere a ciascuno di raggiungere la propria meta utilizzando gli strumenti e le strategie che gli sono più funzionali, in base alle sue esigenze. Le persone con DSA, ad esempio, hanno un diverso modo di apprendere o di svolgere il proprio lavoro ma hanno lo stesso diritto di poterlo fare rispetto a chi non ha necessità di utilizzare i loro stessi strumenti. Non è efficace proporre a tutti gli stessi mezzi giustificandosi con un criterio di “uguaglianza”.

Siamo tutti diversi e forse è proprio questa la nostra ricchezza più grande: l’importante è rispettarla e rispettare gli uguali diritti di ciascuno. In provincia di Imperia, i disturbi specifici dell’apprendimento sono seguiti presso il servizio di Neuropsichiatria Infantile presente nei tre distretti sanitari di Imperia, Sanremo e Ventimiglia.

In occasione dell’edizione 2019 della Settimana della dislessia, l’Asl 1 aprirà dei punti informativi dedicati dove sarà possibile ricevere indicazioni e orientamento ai servizi Asl dedicati alla dislessia, con la presenza di personale specializzato della neuropsichiatra infantile.

Ecco il calendario degli appuntamenti:

Imperia – martedì 8 ottobre – Palasalute – Via Acquarone,9

Dalle 10 alle 12 presso il Centro Pediatrico di Riabilitazione Motoria (2° piano)

Sanremo – Mercoledì 9 ottobre – Palafiori – Corso Garibaldi, 1

Dalle 14 alle ore 15.30 presso il distretto sanitario sanremese