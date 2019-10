Settimana Nazionale della Dislessia: incontri a Sanremo, Imperia e Riva Ligure

Sanremo. Quest’ anno AID promuove la quarta edizione della Settimana Nazionale della Dislessia iniziativa patrocinata EDA che si terrà in concomitanza con la European Dyslexia Awareness fino al 13 ottobre.

«Abbiamo scelto come titolo “ diversi e uguali promuoviamo l’equità” nell’intento di coinvolgere attivamente tutte quelle persone che ci seguono nella nostra missione attraverso questo appello, al fine di creare le basi per una reale inclusione. L’obiettivo della settimana nazionale della dislessia 2019 e quindi di continuare a sensibilizzare, informare come gli altri anni, cercando però di ampliare sempre di più il raggio d’azione degli eventi, continuando a includere nella riflessione sui DSA e anche la sfera degli adulti e le tematiche a loro annesse: università lavoro e patente.

Il titolo è stato strutturato in questo modo perché siamo tutti uguali diversi, infatti tutti abbiamo gli stessi diritti ma ognuno di noi alle proprie caratteristiche. Le persone con DSA, ad esempio, hanno un diverso modo di apprendere o di svolgere il proprio lavoro ma non lo stesso diritto di poter lo fare rispetto che non ha necessità di utilizzare i loro stessi strumenti. Non è efficace proporre a tutti gli stessi mezzi giustificandosi con l’uguaglianza. Basta guardarci intorno per capire che siamo tutti diversi e che proprio per questa nostra ricchezza più grande e importante saper rispettare gli uguali diritti di ognuno.

La formazione e l’aggiornamento sono quindi una parte importante nel mondo che ruota attorno ai disturbi specifici di apprendimento. Numerosi i relatori, quest’ anno per la terza volta sarà con noi Sergio Messina il presidente nazionale AID.

Importanti e fondamentali il patrocinio di Alisa, dell’Asl 1, della Provincia. Ringrazio il Comune di Sanremo, sensibile alla tematica, che collabora con noi ormai da diversi anni. Un grazie particolare anche ai Lions del Sanremo Host, del Sanremo Matutia e del Riva Ligure Golfo delle Torri, al LEO club Sanremo e alla FIDAPA Sanremo, sempre vicini alle donne, ai bambini e alle fasce più deboli. Il mio cuore racchiude queste tre associazioni.

Grazie a tutti i volontari che in questi anni mi hanno accompagnata in questo percorso e che hanno collaborato con me. Queste sinergie sono il vero spirito AID, con l’obiettivo di continuare a: sensibilizzare il mondo professionale, gli insegnanti e la pubblica opinione sul problema della dislessia evolutiva e dei DSA; promuovere la ricerca e formazione nei diversi ambiti d’intervento, dai servizi sanitari e riabilitativi fino alla scuola; offrire agli utenti un punto di riferimento sicuro e qualificato per ottenere consulenza e assistenza per l’identificazione del problema o per l’approccio riabilitativo e scolastico» – fanno sapere gli organizzatori.

Il programma delle settimana: imperia_locandina_A3_snd2019

Leo4learning. Il progetto vuole sensibilizzare studenti e insegnanti sul tema dei DSA e sulla necessità di progettare una didattica inclusiva e capace di coltivare ogni diversità come valore aggiunto per un apprendimento multisensoriale.

Interventi di:

Roberta Rota, Presidente sezione AID Imperia

Valentina Orso, socia AID pedagogista specializzato in DSA

Gli incontri sono riservati agli studenti dei rispettivi istituti scolastici

– 7 ottobre, h. 9.00-11:00 – IC Riva Ligure, Via Caravello 3

– 8 ottobre, h. 9.00-11.00 – IPSIA “G. Marconi”, Imperia, via Gibelli 4

Dislessia: apprendimento della lingua italiana e delle lingue straniere

– 7 ottobre pomeriggio 15:00/19:00 – IC Riva ligure, Via Caravello 3

Incontro di formazione rivolto ai docenti di ogni ordine e grado

Maria Antonietta Meloni, Coordinatore AID regione Sardegna, formatore AID

Evento riservato ai docenti. La partecipazione è libera e gratuita.

Per il riconoscimento dell’attestato i docenti possono iscriversi al corso sulla piattaforma MIUR SOFIA, codice corso: 36557

Quando c’è diversità, c’è varietà

9 ottobre mattino – 9:00 /12,30 – Teatro del Casino di Sanremo, Corso Inglesi

Convegno con Incontro con i ragazzi delle scuole, laboratori sull’inclusione scolastica

Saluti Istituzionali

Erminio Ribet, Governatore Distretto 108 ia3: l’impegno dei Lions per la scuola

Mauro Bianchi, Coordinatore nazionale area comunicazione esterna Lions

Giuseppe Cirillo, Presidente Distrettuale LEO: il mondo Leo

Sergio Messina, presidente Nazionale AID: il presidente ascolta i ragazzi.

Mabel Riolfo avvocato convenzionato AID: diritto allo studio

Marco Vallarino docente utilizzo didattico dei giochi a scuola.

Luca Mellano officer distrettuale Libro Parlato: Libro Parlato Lions e la dislessia, strumento compensativo

Rossella Gazzolo officer distrettuale Dislessia: Leo 4 learning, play different.

Evento aperto al pubblico. La partecipazione è libera e gratuita.