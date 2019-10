Sanremo. Con una gol allo scadere del primo tempo di Gagliardini la Sanremese piega la resistenza di un ottimo Borgosesia e aggancia nuovamente le zone alte della classifica. Ora i biancoazzurri sono a due punti dalla vetta occupata dalla Fezzanese e mettono pressione alle inseguitrici Prato e Chieri.

La gara è stata ben giocata da entrambe le squadre. I matuziani, privi degli infortunati Manes e Lo Bosco, hanno voglia di riscattare prontamente la sconfitta di Casale. Il Borgosesia, reduce dalla vittoria casalinga con il Prato, vuole continuare a stupire e si presenta in campo con un atteggiamento sbarazzino. L’incontro è vivace fin dalle prime battute. Passano cinque minuti e gli ospiti si fanno vedere subito in attacco: Castelletto con un taglio intelligente pesca in profondità Muzzi, ma la conclusione del numero 9 granata trova pronto alla deviazione Caruso che salva la sua porta. Rapido capovolgimento di fronte, e anche la Sanremese va vicina al gol con una pregevole azione personale di Scalzi: l’esterno entra in area dalla destra e calcia, Galli si tuffa e manda in angolo. I ritmi sono vertiginosi e fioccano le occasioni con il passare dei minuti.

Al 13′ un incontenibile Scalzi mette un paio di palloni deliziosi dalla destra, ma prima Colombi, poi Demontis non riescono a trovare la deviazione vincente. Due minuti dopo, su cross di Demontis, ancora Colombi di testa non inquadra il bersaglio.

La Sanremese, cattiva e determinata, insiste. Quello dei biancoazzurri è un autentico monologo. Al 25′ Pici, con un destro insidioso dal limite, impegna severamente Galli, il portiere del Borgosesia con un colpo di reni mette in corner. Un minuto dopo Galli è di nuovo decisivo su Scalzi. Al 31′, invece, l’estremo difensore ospite è bravissimo a chiudere lo specchio a Spinosa: il numero 10, servito da un lancio calibrato di Gagliardini dalle retrovie, supera Iannacone sulla fascia in velocità, entra in area, ma calcia su Galli che respinge di piede. Al 32′ un’altra conclusione velenosa di Colombi termina fuori di poco.

Il Borgosesia si fa vedere solo nel finale con il suo elemento più pericoloso, Ramon Muzzi. L’attaccante colpisce il palo al 42′ con un tiro dal limite, sul quale Caruso in ogni caso in tuffo dà la sensazione di poterci arrivare. Proprio quando tutti aspettano di andare negli spogliatoi per l’intervallo, la Sanremese pesca il jolly su calcio d’angolo: è il 44′ quando Gagliardini si libera in area del suo marcatore e, sullo spiovente di Demontis che arriva dalla destra, trova lo spazio giusto per battere di destro Galli. Esplode il Comunale, il vantaggio dei matuziani è più che meritato. Il Borgosesia non ci sta e un minuto dopo sfiora l’immediato pareggio con Muzzi che di testa, sugli sviluppi di un corner, fa venire i brividi a Caruso. La sua conclusione termina sul fondo per questione di centimetri.

La ripresa si apre con un’altra occasionissima per la Sanremese: è il 48′ quando Saltarelli strattona vistosamente in area Colombi. Il rigore sembra netto a tutti, ma l’arbitro Pezzopane concede il vantaggio, e non assegna il penalty. Sono attimi concitati, davanti alla porta del Borgosesia si accende una mischia: Scalzi tira, la difesa ribatte due volte, le proteste dei biancoazzurri sono vibranti. La giacchetta nera, incredibilmente, fa cenno che si può proseguire. La partita si incattivisce. Al 55′ è il Borgosesia a protestare per un sospetto tocco di mano in area di un giocatore della Sanremese. Anche in questo caso Pezzopane non se la sente di intervenire.

Nella fase centrale del secondo tempo il tecnico granata Didu inserisce prima Matera e poi Cirigliano per dare nuova linfa ai suoi, ma il più efficace sotto porta resta sempre Muzzi. L’attaccante si fa vivo ancora tra il 67′ e il 71′, ma Caruso è attento e sventa la minaccia.

Al 75′ Ascoli fa uscire Spinosa e getta nella mischia l’ex di turno Vitiello. L’attaccante si sacrifica sulla fascia, in un lavoro di raccordo tra centrocampo e attacco per dare una mano ai suoi. Il Borgosesia fa girare la palla, sperando di trovare lo spiraglio giusto, ma la Sanremese chiude tutti varchi. Anzi, i biancoazzurri si fanno vedere ancora in attacco prima dello scadere con Scalzi e Colombi. In particolare la conclusione su punizione all’86’ del centravanti di Broni avrebbe meritato miglior sorte. Il suo bolide sibila vicino al montante della porta difesa da Galli.

Dopo quasi cinque minuti di recupero, arriva il triplice fischio del signor Pezzopane. Sanremese-Borgosesia finisce con la vittoria di misura dei biancoazzurri. Tre punti di platino, che confermano il grande carattere di questa squadra. Domani i matuziani riprendono subito gli allenamenti: c’è da preparare la gara di domenica con il Ghivizzano. Un altro appuntamento da non perdere per continuare a sognare.

Il tabellino:

Sanremese: Caruso, Pici, Bregliano, Gagliardini, Gerace, Taddei, Likaxhiu, Scalzi (dall’85’ Fenati), Demontis, Spinosa (dal 75′ Vitiello), Colombi. A disposizione: Morelli, Maggi, Bellanca, Scarella, Pellicanò, Martini, Buccino. All. Nicola Ascoli

Borgosesiisanrea: Galli, Iannacone, Renolfi, Bartolini, Saltarelli, Costa, Pagliaro (dall’80’ Tagliapietra), Castelletto (dal 73′ Cirigliano), Muzzi, Ravasi, Ferrandino (dal 57′ Matera). A disposizione: Martignoni, Tonoli, Beretta, Canessa, Barrella, Mancuso. All. Marco Didu

Arbitro: Valerio Pezzopane di L’Aquila

Assistenti: Zanellati di Seregno e Marchese di Pavia

Rete: 44′ pt Gagliardini

Note: giornata calda, terreno in buone condizioni. Spettatori 200 circa. Ammoniti Ravasi (B), Spinosa, Likaxhiu, Ascoli, Colombi e Muzzi (B). Angoli 8-7 per la Sanremese