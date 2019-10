Serie D, il giudice sportivo squalifica cinque calciatori nel girone A

Sanremo. Il giudice sportivo questa settimana nel girone A di serie D ha squalificato cinque calciatori, inibito un dirigente e multato due società.

Mattia Lucarelli (Lucchese) è stato espulso «per avere, a gioco fermo e in reazione, colpito con una manata al volto un calciatore avversario», mentre Giovanni Tomi (Prato) «per avere, a gioco fermo, colpito con un pugno al volto un calciatore avversario». Entrambi sono stati fermati per tre giornate.

Elia Giampà (Prato), Nicholas Guidi (Real Forte Querceta) e Tommaso Ghinassi (Savona) dovranno invece saltare il prossimo incontro. Valter Battiston, dirigente del Vado, infine è stato inibito fino al 30 ottobre.

Ammenda di 1.200 euro al Real Forte Querceta «per avere alcuni propri sostenitori, nel corso del secondo tempo e per circa 20 minuti, rivolto in più occasioni espressioni gravemente offensive, blasfeme e minacciose all’indirizzo della terna arbitrale. Inoltre, al termine della gara nello spazio antistante gli spogliatoi, alcune persone non identificate né autorizzate ma chiaramente riconducibili alla società, inveivano all’indirizzo di un assistente arbitrale e del direttore di gara. Una di dette persone si avvicinava all’arbitro con atteggiamento offensivo e gravemente minaccioso venendo allontanato solo grazie all’intervento di un dirigente locale».

La Caronnese invece è stata multata di 600 euro «per avere alcuni propri sostenitori, dalla metà del primo tempo e fino alla metà del secondo tempo, rivolto cori gravemente offensivi e minacciosi all’indirizzo di un assistente arbitrale e del direttore di gara».

La classifica marcatori dopo 7 giornate:

7 reti: Lucatti (Ghivizzano Borgoamozzano)

5 reti: Melandri (Chieri), Tripoli (Savona)

4 reti: Sorrentino (Caronnese), Fofana (Prato), Addiego Mobilio (Fezzanese), Tomi (Prato), Romani, Mitta (Fossano)

3 reti: Casolla (Bra), Grassi (Seravezza Pozzi), Varano (Chieri), Chiarabini (Ligorna), Diallo (Fezzanese), Scalzi (Sanremese), Ravasi (Borgosesia), Corno (Caronnese)

2 reti: Solinas (Ghivizzano Borgoamozzano), Granaiola (Seravezza Pozzi), E. Oneto, Perasso, Avellino (Lavagnese), D’Antoni (Vado), Kacorri (Ligorna), Matera, Muzzi (Borgosesia), Galvagno (Fossano), Falchini, Di Paola, Guidi (Real Forte Querceta), Colombi, Demontis (Sanremese), Scaringella (Caronnese), A. Buglio, Coccolo (Casale), Cellini (Prato)

1 rete: Gulli, Capotos, Mancini (Ligorna), Cosentino, Tanasa (Caronnese), Gatti, Panzani, Ibe (Verbania), Meucci, Remorini, Benassi, Nannelli, Falomi, Vignali, Cruciani (Lucchese), Frugoli (Seravezza Pozzi), Sarr, Tuzza (Bra), Castelletto, Ferrandino (Borgosesia), Barcellona, De Riggi, Cecchi, Sbordone, Yeboah Johnson (Chieri), Lo Bosco, Spinosa (Sanremese), Lazzarini, Doveri (Real Forte Querceta), Aprile, Marin, Benedetti, Borgia (Ghivizzano Borgoamozzano), Zavatto, Cantatore, Dell’Amico (Fezzanese), Castaldo, Alessi, Fossati (Vado), Vita, Giovannini, D’Ambrosio, Ghinassi (Savona), G. Basso, Alluci, Hadj Katim, Righetti (Lavagnese), Regoli, Diarrassouba, Kouassi (Prato), Mair, Di Lernia, Mullici, Poesio (Casale), Giraudo (Fossano)

Autoreti: 1 Todisco (pro Vado), Benedetto (pro Caronnese), Danovaro (pro Borgosesia).