Seborga. Nicole Gorni, che frequenta la scuola primaria a Bordighera, ha vinto la gara di composizioni floreali dai 4 agli 8 anni di età, una competizione internazionale organizzata dalla Briefing associazione di Nizza con la partecipazione di numerosi stati.

Nicole dedica il suo lavoro, che rappresenta un bibiciclo degli anni venti come gioco, alle due future principesse Laura e Nina, al grande Giorgio I, che l’ha aiutata da un nuvoletta sopra il cielo rimproverandola sempre e al Principato di Seborga e ai seborghini, perché solo grazie al Principato e ai suoi cittadini, se collaboreranno insieme, che si potrà riavere il turismo di un tempo. Un grazie enorme va anche a Nadia Maccario per i suoi consigli tecnici e la sua esperienza.

Per il quarto anno vince la manifestazione e adesso cercherà di farsi onore al concorso floreale e internazionale di Mougins, città ove visse e morì Pablo Picasso. Un grande grazie va all’organizzatrice Madeleine Saradell, al Comune di Nizza e a Pierre Donadey, sindaco di Nizza. Nicole sul palco è stata presentata come cittadina del Principato di Seborga, non come Comune di Seborga, e la bandiera esposta era infatti quella di Seborga e non dell’Italia.