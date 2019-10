Seborga. E’ attivo il sito della Fattoria didattica gestito da Emanuela Rebaudengo per bambini e studenti di scuole o per gruppi, su prenotazione sia online che telefonica.

Dettagliato nelle attività, è possibile scaricare la brochure, dispone di una chat online per essere consultata e le circa 30 attività possono essere scelte in base al percorso od orario prestabilito compilando un apposito modulo di prenotazione.

«Un servizio in più per la nostra costa e il nostro entroterra. Cerchiamo entro il prossimo anno aumentare i laboratori e i percorsi, compresa una meravigliosa pista pedonale e ciclabile tra i nostri oliveti secolari. Inoltre sul sito, verranno inserite tutte le foto delle scuole partecipanti negli anni passati e futuri. Dedicato alle maestre e non solo, anche ai gruppi. Nessuna ristorazione ma picnic con sacchetti, piatti, bicchieri e bottiglie bio-compostabili. La conoscenza della natura, rispettandola e rispettando noi stessi» – fa sapere Emanuela Rebaudengo.